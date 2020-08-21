Компания LUNDA во втором квартале 2020 года открыла новые филиалы в городах: Саратов, Саранск, Пенза и Санкт-Петербург.

Главное правило компании при формировании ассортимента — обеспечение максимального количества наименований продукции и большого складского запаса. В офисах компании клиенты могут получить печатную версию каталога LUNDA, профессиональную помощь в подборе оборудования, а также оформить заказ. Доставка заказа осуществляется логистической службой компании в течение одного рабочего дня. Товар ежедневно поступает с Центрального склада, на котором доступно 14000 уникальных артикулов товара. Клиенты могут воспользоваться услугой полного цикла; в неё входит: проектирование, монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание. В каждом филиале представлены стенды с оборудованием лидирующих производителей на рынке отопления, водоснабжения, водоотведения, холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования.

В общей сложности компания имеет 40 филиалов в 29 городах на территории Российской Федерации и располагает самой большой сетью в своей отрасли. Адреса новых филиалов:

«ЛУНДА — Саратов»: ул. С. Ф. Тархова, д. 27, стр. А;

«ЛУНДА — Саранск»: ул. Строительная, д. 32, стр. В;

«ЛУНДА — Пенза»: ул. Светлая, д. 50Б;

«ЛУНДА — СПб Гражданский»: ул. Ушинского, д. 12M.

Источник: https://www.c-o-k.ru/