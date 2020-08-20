В октябре вместо одного Газового форума будет сразу три: Газовый, Энергетический и Судовой.

К участию приглашены представители Правительства Российской Федерации, руководители ведущих российских и зарубежных компаний, образовательных и научных организаций.В 2019 году в Пленарном заседании ПМГФ приняли участие

Заместитель председателя правления компании Газпром, генеральный директор компании Газпром экспортЕлена Бурмистрова

Председатель правления, главный исполнительный директор компании Wintershall Dea GmbH Марио Мерен

Директор по газовому бизнесу и новым источникам энергии, член исполнительного комитета компании Royal Dutch Shell PLC Маартен Ветселаар

Президент Международного газового союза Джо М. Канг

Председатель правления компании VNG AG Ульф Хайтмюллер

Председатель правления, главный исполнительный директор компании OMV AG Райнер Зеле

Вице-президент компании PetroChina Company Limited Лин Сяо.



ПМГФ-2020 пройдет с 6 по 9 октября на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». В этом году одновременно с ПМГФ пройдет Российский международный энергетический форум, а также выставка и конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia. Объединение ведущих конгрессно-выставочных мероприятий на одной площадке позволит «Экспофоруму» собрать ключевых экспертов, представителей бизнеса и органов власти в одном месте и стать центром деловой активности.

Источник : Neftegaz.RU, 19 августа