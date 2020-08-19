На Пензенском АО ПТПА прошел ресертификационный аудит системы экологии и охраны труда. Он проводился аудиторами компании «Интерсертифика ТЮФ».

Во время аудита проверялось состояние оборудования, применение средств индивидуальной защиты, своевременность прохождение сотрудниками обучения и инструктажей, порядок сбора и утилизация отходов и ряд других параметров. Перед прохождением аудита на ПТПА была перестроена система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда с OHSAS 18001:2007 на соответствующую новому международному стандарту ISO 45001:2018. Данная система помогает обеспечить безопасные рабочие места, предотвратить производственные травмы и ущерб за счет результативных предупреждающих мер.
Сайт ПТПА, 17 августа