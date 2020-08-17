Слияния и поглощения.

С февраля 2017 года по март 2018 года в результате приобретения ПАО «НК «Роснефть» нефтесервисной компании АО «Таргин», проведена процедура реорганизации с присоединением к ООО «РН-Ремонт НПО» производственного предприятие ООО «Таргин-Механосервис», обслуживающее ПАО АНК «Башнефть». ООО «РН-Ремонт НПО» выросло в одну из крупнейших Российских нефтесервисных компаний с численностью 6,9 тыс. человек. Производственная деятельность ООО «РН- Ремонт НПО» охватывает Сахалинскую, Томскую и Самарскую области, Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края, Республику Коми, Республику Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сервисное обслуживание: обслуживание установок электроцентробежных насосов (обслуживаемый фонд скважин – 5 990 ед); обслуживание станков – качалок, обслуживание установок штанговых глубинных насосов (обслуживаемый фонд скважин –14 000 ед); обслуживание насосно-компрессорного оборудования. Ремонт нефтепромыслового и бурового оборудования (НПО и БО): ремонт НКТ (877 тыс. шт. в год); ремонт НШ (195 тыс. шт. в год); ремонт насосно-компрессорного оборудования, в том числе ЦНС (3 800 шт. в год); ремонт бурового оборудования. Производство и изготовление оборудования: производство блочно-модульного оборудования (блок очистки бурового раствора; циркуляционная система буровой установки; мобильные здания; передвижные мостки на шасси; емкости подземные и желобные; насосные станции различного назначения; блочные котельные установки водогрейные и паровые; камеры приема пуска очистных устройств; установки намотки кабеля); изготовление металлоконструкций; производство НКТ; изготовление запасных частей к НПО и БО. В составе ООО «РН-Ремонт НПО» 11 заводов по ремонту и обслуживанию НП и БО (в том числе 2 цеха по ремонту УЭЦН, 11 линий по ремонту НКТ), 1350 единиц металлорежущих станков и г/п механизмов

Основные заказчики ООО «РН-Ремонт НПО» АО «Самаранефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК, ООО «РН-Ванкор», ООО «РН-Сервис», СЭ ООО «СГК-Бурение», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», АО «РН-Снабжение», ООО «Башнефть-Добыча».

Источник: https://remontnpo.rosneft.ru/, 17 августа