Rotork поставил более 300 пневмоприводов на одну из крупнейших установок ультрафильтрации озерных поверхностных вод во Флориде, США

Завод обрабатывает воду из двух отдельных источников, один для озерных поверхностных вод, а другой для подземных вод с полей скважин. Это единственная муниципальная установка питьевой воды, принадлежащая округу и эксплуатируемая им, она способна обрабатывать 84 миллиона галлонов в день (мг/д) для более чем 350 000 жителей, причем до 30 мг/сутки очищается в отдельном бассейне для очистки подземных вод.

Приводы контролируют поток поверхностной воды, входящий и выходящий из мембранной системы. Сюда относится вода, поступающая для фильтрации, чистая вода, вытекающая для использования в питьевом водоснабжении, и также чистая вода для очистки мембраны. УФ-процесс удаляет частицы из воды, чтобы сделать ее пригодной для потребления человеком. При помощи этого процесса возможно обрабатывать 52 миллиона галлонов воды в день.

Установка этих пневмоприводов является заметным успехом для Rotork, поскольку это первый крупнейший запланированный проект по модернизации УФ в истории США. Данный проект включает в себя усовершенствования существующей системы предварительной обработки, добавление решеток для улавливания предварительных загрязнений, замену медиа-фильтров с 12 погружными ультрафильтрующими устройствами, а также добавление вспомогательных систем, включая Систему очистки на месте (CIP), систему нейтрализации, систему обратной промывки, воздушную систему и системы подачи и хранения химических веществ.

Приводы Rotork были выбраны для этого проекта благодаря их модулирующим циклам высокой нагрузки. Приводы K-TORK имеют выходной крутящий момент до 18 300 Нм (155 000 фунт-сил на квадратный дюйм) и обеспечивают точное модулирующее управление для четвертьоборотных регулирующих клапанов с точностью до 0,25%. Способные к миллионам операций за короткое время цикла, их двойные противоположные манжетные уплотнения с низким трением обеспечивают чрезвычайно долгий срок эксплуатации.

По материалам сайта Rotork , май 2020