Кронштадт: партия фланцев со специализированным покрытием для сильфонных компенсаторов DITEC отправлена на Карабашмедь

Специалисты индустриального департамента компании «Кронштадт» осуществили отгрузку первой партии комплектующих для сильфонных компенсаторов DITEC, предназначенных для использования в системах газоходов сернистого газа, в цехах очистки предприятия «Карабашмедь». В состав партии вошли 40 фланцев диаметром 1400 мм и комплекты крепежных элементов к ним. Согласно техническому заданию заказчика, в связи с особыми условиями эксплуатации, компенсаторное оборудование на производстве требует специализированного защитного покрытия, т.к. подвержено активному влиянию агрессивных газовых сред.

Металлические фланцы необходимо покрывать защитными антикоррозийными составами. Традиционное решение с использованием оцинковки в данном случае неприменимо, так как цинковое покрытие не выдерживает таких условий эксплуатации дольше двух-трёх недель. Использование нержавеющих фланцев – эффективный, но слишком дорогой, экономически нецелесообразный вариант. Техническим департаментом компании «Кронштадт» было принято решение об использовании для защиты фланцев двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмали, устойчивой к влиянию кислот, щелочей, смесей солей и других агрессивных компонентов, а также к воздействию влаги и любым погодным явлениям.

Данный метод защиты металлических компонентов был успешно испытан в реальных условиях на предприятии в 2019 году, на ранее поставленном компанией «Кронштадт» оборудовании. В ближайшее время ожидается поставка второй партии комплектующих для данного проекта, включая корпуса компенсаторов, сборка которых осуществляется в данный момент на заводе DITEC в Германии.

Сайт Компании «Кронштадт, июль 2020