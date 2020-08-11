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Кронштадт: партия фланцев со специализированным покрытием для сильфонных компенсаторов DITEC отправлена на Карабашмедь

11 августа, 2020 12

Специалисты индустриального департамента компании «Кронштадт» осуществили отгрузку первой партии комплектующих для сильфонных компенсаторов DITEC, предназначенных для использования в системах газоходов сернистого газа, в цехах очистки предприятия «Карабашмедь». В состав партии вошли 40 фланцев диаметром 1400 мм и комплекты крепежных элементов к ним. Согласно техническому заданию заказчика, в связи с особыми условиями эксплуатации, компенсаторное оборудование на производстве требует специализированного защитного покрытия, т.к. подвержено активному влиянию агрессивных газовых сред.

Металлические фланцы необходимо покрывать защитными антикоррозийными составами. Традиционное решение с использованием оцинковки в данном случае неприменимо, так как цинковое покрытие не выдерживает таких условий эксплуатации дольше двух-трёх недель. Использование нержавеющих фланцев – эффективный, но слишком дорогой, экономически нецелесообразный вариант. Техническим департаментом компании «Кронштадт» было принято решение об использовании для защиты фланцев двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмали, устойчивой к влиянию кислот, щелочей, смесей солей и других агрессивных компонентов, а также к воздействию влаги и любым погодным явлениям.

Данный метод защиты металлических компонентов был успешно испытан в реальных условиях на предприятии в 2019 году, на ранее поставленном компанией «Кронштадт» оборудовании. В ближайшее время ожидается поставка второй партии комплектующих для данного проекта, включая корпуса компенсаторов, сборка которых осуществляется в данный момент на заводе DITEC в Германии.

Сайт Компании «Кронштадт, июль 2020


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