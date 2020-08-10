Китай приходит в Россию серьезно! Руководитель ООО Хайлот Текнолоджи (Китай) Фань Лунхай и его заместитель поговорили с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о производстве нефтегазового оборудования

Об этом сообщает Оренбуржье и далее приводит слова господина Фань Лунхая: "В 2018 году мы создали компанию в Оренбурге. За короткий срок нам удалось наладить производство, собрать команду, создать предприятие с нуля – это стало возможным благодаря тем мерам поддержки, которые Правительство региона предлагает всем предпринимателям, и географическому расположению Оренбургской области". Hilong специализируется на производстве нефтегазового оборудования и оказании комплекса нефтесервисных услуг предприятиям нефтегазового сектора. Разработку и испытания инновационной продукции ведут два исследовательских центра в Шанхае. Компания ХАЙЛОН ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД учредила в России три дочерние фирмы:

ООО "Техномаш" 624190, Свердловская область, Невьянский район, город Невьянск, улица Демьяна Бедного, 47 Генеральный директор Лу Фэй

ООО "Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис (Сургут)" 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Имени Глухова, дом 6 Генеральный директор Фань Лунхай

ООО "Хайлон Петролиум Пайп Сервис (Оренбург)" 460027, Оренбургская область, город Оренбург, Донгузская улица, дом 64(а), офис 1 Генеральный директор Чэнь Хуа.

Новость в ленте "Модернизация российского ТЭК", 7 августа