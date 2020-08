Завод ALSO: разрешительная документация на изготовление отводов

В разделе «Сертификаты» размещена разрешительная документация на изготовление новой продукции ALSO - соединительных деталей трубопровода. Декларация о соответствии ТР/ТС 032/2013 ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ58.В.00188/20 получена 08.05.2020, сроком действия на 5 лет. Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС.RU.НХ37.Н00133 получен 09.04.2020, сроком действия на 3 года. Данная документация подтверждает, что новая продукция ALSO - отводы крутоизогнутые бесшовные DN 15-325 по ГОСТ 17375 и переходы DN 20-325 из углеродистой низколегированной стали соответствует всем требованиям нормативных документов. Старт продаж стальных отводов ALSO DN 40-150 планируется в августе 2020 года.

6 АВГУСТА 2020