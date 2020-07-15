Совместный вебинар компаний ООО «НПФ «Раско» и ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» на тему: Развитие линеек продукции компаний НПФ «РАСКО» и «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

«Новые устройства под брендом РАСКО для защиты приборов контроля давления от перегрузок при пусковых режимах и в аварийных ситуациях»

Докладчик: Осипов Александр Сергеевич, к.э.н., начальник отдела измерительной техники ООО «НПФ «РАСКО».

«Комплекс СГ-ЭК с корректором ЕК280 и другие новинки 2020»

Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, директор по маркетингу промышленного газового оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

Вебинар состоится 16.07.2020 г. в 11:00 по Московскому времени.

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Письмо в МЦ ТПА 14 июля