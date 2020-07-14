Выставочный центр в МО Крокус Экспо может возобновить работу и провести арматурные выставки и форумы в осенний период

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 8 июля подписал постановление № 318-ПГ, содержащее перечень дальнейших шагов по снятию временных ограничений, связанных с короновирусной инфекцией. Данный документ предполагает возможность возобновления на территории Московской области конгрессно-выставочной деятельности уже с 1 августа 2020 года. Условиями для возобновления проведения конгрессно-выставочых мероприятий является уведомление регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки, а также органов местного самоуправления о готовности площадки проведения мероприятия к функционированию и соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора для проведения выставок и конгрессов. Это решение региональной власти позволяет рассчитывать на то, что уже в следующем месяце в один из самых крупных выставочных центров России – Крокус Экспо, расположенный в Московской области, могут вернуться выставки и конгрессы.

Новости ПСВ, 10 июля