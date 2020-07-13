Семинар по стандартизации компании НОРМДОКС: российская крепёжная отрасль «законсервирована». ГОСТы отменить невозможно

На недавнем семинаре по стандартизации (организатор - компания «НОРМДОКС») одним из интересных докладов было выступление директора Центра стандартизации и сертификации металлопродукции ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ответственного секретаря ТК 375/МТК 120 Сергея Горшкова. Его сообщение было посвящено организации работы Технических комитетов. Он затронул и ряд других важных вопросов стандартизации. Так, касаясь вопроса отмены действия стандартов, он подчеркнул, что стандарт на какое-либо изделие невозможно отменить, если это изделие применяется. В этой связи обратим наше внимание на крепёж. Признаемся, – мы живём старым багажом. Отдельные крепёжные элементы конструкций конца 19 - начала 20 века заложены в действующие ГОСТы и отменить их практически невозможно. Только в некоторых отраслях российской промышленности конструкторы от применения таких элементов отказываются. Например, разрезные пружинные шайбы в России производятся и продаются, потому что они всё ещё кем-то применяются в конструкциях и механизмах. Таким образом, к сожалению, российские крепёжники живут вчерашним днём, и крепёжная отрасль оказалась «законсервированной».

Журнал КРЕПЕЖ, 10 июля