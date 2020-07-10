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Итальянский производитель ТПА Giacomini S.p.A. начала поставки в Россию новых моделей шаровых кранов для газа. Унифицированная серия R730G вобрала в себе все исполнения кранов шаровых, которые Giacomini выпускала ранее в рамках различных серий

10 июля, 2020 11

Новая серия кранов Giacomini R730G разработана в соответствии с требованиями актуальных европейских стандартов EN 331 и EN 437, в соответствии с чем конструкция шаровых кранов для газа претерпела незначительные изменения. В частности, эластичные прокладки уплотнения штока, желтого цвета, выполнены из материала HNBR (гидрированный NBR) повышенной стойкости к истиранию и широким диапазоном температур применения. Краны новой серии R730G выпускаются в размерах от 1/2” до 4”. Они применимы для транспортировки газов 1-го, 2-го и 3-го класса в соответствии с EN 437, имеют номинальное давление MOP5 (5 бар для опасных газов) в диапазоне температур -20°C до +60°С. Существует модификация кранов увеличенной температурной устойчивости – краны сохраняют герметичность при температуре до 650°С в течении 30 минут, данная модификация имеет обозначение «GB» и поставляется под заказ. Все краны для газа серии R730G имеют маркировку с обозначением номинального давления MOP, температурной стойкости, а также с датой производства крана

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 6 июля


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