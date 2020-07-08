Дневник главного редактора
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АНОНС АВГУСТОВСКОГО НОМЕРА ЖУРНАЛА - СПРАВОЧНИКА «ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ (ТПА)». ДЕДЛАЙН НОМЕРА - 5 АВГУСТА

08 июля, 2020 10

ТПА – ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ВСЕ ВИДЫ И ТИПЫ АРМАТУРЫ С ФОТО ИЗДЕЛИЙ,


 

ТПА - СТАНДАРТЫ И НТД. ПРОЕКТ ГОСТ. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ,


 

ТПА – КОНСУЛЬТАЦИЯ. ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НОВЫХ НТД,


 

ЛЕГИТИМНОСТЬ ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ. СЕМИНАР НОРМДОКС В ИЮЛЕ,

 

 

28 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ АРМАТУРОСТРИТЕЛЯ. ИСТОРИЯ И КАК ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ПРАЗДНИК?

 

 

АВСТРИЯ. ИЛЬМА СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ СТЕКОЛ KLINGER®,

 

 

КИТАЙ. Аналитик ТПА из Пекина: статданные отрасли машиностроения после пандемии,

 

 

БЕЛАРУСЬ. Новинки продукции Завола газовой арматуры «ТЕРМОБРЕСТ»,

 

 

ЧЕХИЯ. Арматурная компания ABO Valve s.r.o.:производство затворов, шиберных задвижек, шаровых кранов и приводов,

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА УПРАВЛЯЕМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ВЫБОРЕ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ,

 

 

УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ,

 

 

КАК СТРОИТЬ МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ НА СПАДЕ РЫНКА? РАЗМЫШЛЕНИЯ МАРКЕТОЛОГА,

 

 

ОБ АРМАТУРНЫХ СМИ И МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ В АРМАТУРОСТРОЕНИИ,

 

 

НЕ ТПА: КАК КРАСИВО НАЗВАТЬ НОВУЮ ФИРМУ,

 

 

МИФЫ ЗАВОДА ЛАНГЕНЗИПЕН. ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ.

 

 

ДАННЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 8 ИЮЛЯ.


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