Вышел в свет новый справочник по проектированию современных электроприводов Ю. Н. Калачёва «SimInTech: моделирование в электроприводе» (2-я часть справочника «Векторное регулирование»)

Книга содержит доработанный и дополненный – по сравнению с предыдущей публикацией «Векторное регулирование (заметки практика)» – материал по проектированию современных электроприводов. В ней автором были исправлены некоторые неточности и неясности изложенного в предыдущей публикации материала по сути векторного регулирования и более полно рассказано о структурах систем регулирования различных типов электроприводов. В немалой части книга посвящена вопросам цифрового моделирования в среде Симинтек с выходом на автоматическую кодогенерацию программы управляющего контроллера.

Всероссийский инженерный портал PRIVOD NEWS, весна 2020