Кадры в арматуре. В МК «Сплав» стартует конкурс по применению инструментов бережливого производства с крупными денежными призами.

Цель - дать работникам стимул применять свой творческий потенциал при решении производственных задач, а также повысить их материальную заинтересованность к снижению всех видов затрат.

Программа конкурса охватит три основных, реализуемых на предприятии: организация рабочего пространства по системе 5С, выбор лучшего предложения по улучшениям, а также выбор лучшего проекта по оптимизации производственных, административных, IT и других процессов. Конкурсы по двум первым направлениям будут проводиться ежеквартально, а конкурс по определению лучшего проекта – ежегодно.

Главные цели, которые ставят перед собой организаторы — активизировать процесс постоянных улучшений, дать работникам стимул применять свой творческий потенциал при решении производственных задач, а также повысить их материальную заинтересованность к снижению всех видов затрат. Система 5С на предприятии начала внедряться не так давно. В середине марта на участке механообработки цеха №3 прошла презентация проектов по рабочим местам, организованным по 5С. Авторы разработок — ТОП-менеджеры предприятия и их команды, в составе которых – сотрудники производства, ОТК, ЦЗЛ и т.д.

Каждой из команд на участке было определено рабочее место, которое за определенный срок нужно было привести в целевое состояние. Разобрать, отмыть, подкрасить, расчистить пространство и выбросить лишнее, а где надо – починить, отрегулировать, найти причины сбоев и т.д. В результате командами на рабочих местах были пройдены 3 первых шага из 5-ти – «сортировка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте». Два оставшихся шага – «стандартизация» и «совершенствование» — в процессе реализации.

5С считается уникальной системой, легко применимой как в цехе, так и в офисе, мастерской, на складе – то есть в любом месте, где нужно организовать рабочее пространство с учетом требований по безопасности, эргономике и минимизировав ошибки персонала и потерю рабочего времени. Поэтому 5С – одно из трех направлений конкурса.

Соревнования пройдут как в персональных номинациях «Лучшее рабочее место (РМ) производственного рабочего» и «Лучшее РМ офисного работника»; так и в номинациях, где участвовать можно целыми подразделениями: «лучший производственный участок», «лучший цех», «лучший отдел» и т.д. Оценивать изменения, а также эргономику принятых решений и их оригинальность, будет специально созданная комиссия из руководителей по направлениям. Победители в каждой из номинаций смогут претендовать на главный денежный приз, разыгрываемый каждый квартал. Аналогичная сумма будет ежеквартально присуждаться и авторам – или автору — лучшего предложения по улучшениям. Его также определят среди победителей в номинациях за лучшее ППУ, направленное на повышение производительности, на сокращение издержек, на улучшение качества или на охрану труда и безопасность.

Третье, проектное, направление конкурсной программы, уже стартовало в начале года. Направления проектов затрагивают масштабные процессы – производственные, IT, организационные и др., рабочие группы по каждому из них утверждены. Команда, реализовавшая лучший проект, также получит крупный денежный приз.

Сайт МК Сплав, 3 ИЮЛЯ