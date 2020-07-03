Перспективы выставок и конференций в 2020 году и далее - ТВ, zoom-фуршет, онлайн-круглый стол и тд. MIOGE ушел - за ним остальные...

Один из самых сильных ударов коронавирус нанес по индустрии выставок и конференций. C марта 2020 года запретили все, что связано со скоплением большого числа людей. Нефтегазовый event не стал исключением. Выставку «Газ. Нефть. Технологии», ежегодно проводимую в Уфе, отложили с весны на осень. Весеннюю выставку «Нефтегаз» в московском «Экспоцентре» перенесли сначала на лето, а потом и вовсе на 2021 год. Не состоялся в срок Форсайт-форум «Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат», запланированный на март во Дворце искусств Нижневартовска. Изменения в графике нефтегазовых мероприятий можно перечислять долго, но очевидно одно: компании — организаторы нефтегазовых мероприятий оказались в тяжелейшей ситуации.

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Что происходит в этом секторе рынка? Вы проводите нефтегазовые конференции больше 15 лет. Как ваша компания переживает сложившуюся ситуацию?

— Запрет стал для нас неожиданным и тяжелым. Представляете, мы оплатили работу подрядчиков, обустроили зал и холл в отеле на Тверской и были готовы на следующее утро принять гостей. А к вечеру объявили, что с завтрашнего дня в Москве запрещены мероприятия с числом участников больше 50 человек… Все остановилось. Дело, которым мы занимались много лет, оказалось под запретом. Пришлось осмысливать ситуацию, думать. Причем думали все сотрудники, благо костяк команды вместе много лет, поэтому мы понимаем друг друга с полуслова. Регулярные заочные конференции, обсуждения, дискуссии оказались довольно плодотворными. Мы поняли, что нужно предложить участникам новую услугу, которой раньше у нас не было.

О канале ТЭК-ТВ?

— На видеоформат можно переходить по-разному. Например, Агентство нефтегазовой информации имеет свой контент, постоянных авторов, поэтому просто дополнило текстовую информацию видеодискуссиями. Все органично, когда специалисты ведут интересные диалоги, а компетентный модератор рулит эфиром. Event-компании подошли к вопросу прямо. Они просто стали переносить свои обычные мероприятия в Zoom. Дошло до абсурда. Одна известная фирма пригласила участников профессионального форума на Zoom-вечеринку. При этом настоятельно просили соблюдать дресс-код. Мужчинам рекомендовали быть в костюмах, а женщинам — в вечерних платьях. Важнейшая проблема многих конференций — знакомство с участником и его докладом непосредственно в зале. Недостаток времени приводит к тому, что слушатели не успевают все осмыслить и подготовить вопросы. Если на обычной конференции в отеле это компенсируется возможностью пообщаться с лектором в кулуарах, то онлайн нет и этого. Сервис, созданный на базе каталога нефтегазового оборудования и услуг, содержит информацию о компаниях, их продукции и услугах. Сведения об участниках оформлены в едином формате, что облегчает знакомство. В отдельный блок участники могут добавить биографии руководителей компаний. На канале ТЭК-ТВ есть также видеоинформация об участнике и его проектах.

А что с нефтегазовыми выставками?

— Полагаю, нефтегазовые выставки в своем нынешнем виде уйдут с рынка. Один крупный выставочный проект (ежегодная нефтегазовая выставка MIOGE) уже приказал долго жить. Судите сами: зачем платить деньги, отвлекать персонал ради того, чтобы получить в павильоне клетушку размером с маленькую кухню и пластиковые стулья со столиком? Постоянный гул, зеваки, скученность — все это затрудняет проведение переговоров. Макеты изделий себя изжили, они никому не нужны. Возить в Москву образцы оборудования в условиях развитых мультимедиа просто глупо. Проще и эффективнее снять понятный ролик. Оборудование для ТЭК — громоздкие, металлоемкие изделия. Зачем тащить их в павильон? В общем, традиционные выставки, на мой взгляд, явно задержались и несовместимы с потребностями потенциальных участников.

— То есть надо делать ставку на интернет? Вы отрицаете необходимость личных контактов?

— Вовсе нет. Мы продолжим проводить встречи в отеле InterContinental после снятия всех ограничений. Просто искусственный пафос с приветственными письмами министров, ритуальными выступлениями чиновников, фанфарами и барабанщицами, огромные шумные павильоны, разделенные временными перегородками на клетушки, — вчерашний день. Сегодня в российском ТЭК сложилась тяжелая ситуация, и каждая компания хочет получить от участия в мероприятии практическую пользу. Вот почему перед организацией личных контактов участников нужна большая предварительная работа. Необходимо максимально полно презентовать участников, их возможности и продукты. Именно этим мы и занимаемся.

Лента "Модернизация российского ТЭК", 2 июля (в сокращении)