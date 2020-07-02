Новая технология производства шаровых кранов LD для ТЭК

За последние годы в свете энергоэффективных технологий возрос интерес к сокращению тепловых потерь за счет усовершенствования теплоизоляции. Отсутствие изоляции или ее низкое термическое сопротивление приводят к невозможности создания и поддержания заданных теплового и температурно-влажностного режимов, а также повышению расхода энергоносителей. По этой причине компания LD совместно с польским партнером по производству ППУ приняли решение изготовить краны для подземной установки со спускными кранами в изоляции ППУ с использованием новых технологий для крупной польской теплогенерирующей компании. Нанесение изоляции ППУ происходит в автоматическом режиме, без применения экструдера. Еще одно новшество - использование циклопентана, являющегося одним из перспективных вспенивающих агентов при изготовлении жестких теплоизоляционных материалов на основе двухкомпонентных озонобезопасных пенополиуретановых систем.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 29 июня