Входящий в МК «Сплав» ПАО «Контур» выиграл многомиллионный тендер на поставку для 1-ого и 2-ого энергоблоков строящейся в Бангладеш АЭС Руппур разгруженных сильфонных компенсаторов ДУ 400, 800 и 1000

Итоги тендера, в котором принимали участие несколько основных игроков рынка оборудования для атомной сферы, были подведены в середине июня. Заказчиком выступил «Атомстройэкспорт», инжиниринговый дивизион ГК «Росатом», одна из ведущих компаний на рынке строительства объектов атомной энергетики. Сумма договора составила более 170 миллионов рублей. Поставки начнутся в 2021 году. Разгруженные компенсаторы – один из наиболее трудоемких и технически сложных видов оборудования. Они относятся к 2-ому, повышенному, классу безопасности, что требует от производителя строгого соблюдения всех условий в отношении качества продукции и оформления сопутствующей конструкторской и технической документации. Конструкция разгруженного компенсатора самостоятельно компенсирует деформацию трубопроводов всех видов перемещений и рассчитана на работу в условиях высоких температур рабочей среды более 200 С. По словам коммерческого директора МК «Сплав» Юлии Пенязь, у предприятия — большой опыт производства и поставок сильфонов и компенсаторов для крупнейших объектов атомной энергетики. Аналогичные сильфонные компенсаторы ДУ 400, 800 и 1000 Корпорация поставляет для строящейся Курской АЭС-2.

САЙТ МК СПЛАВ, 26 ИЮНЯ