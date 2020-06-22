Международные стандарты по арматуре. 7-8 июля 2020г. будет проводиться XIV Международный семинар по стандартизации от компании Нормдокс. В этом году он пройдет в новом формате: онлайн с использованием платформы ZOOM

В семинаре традиционного примут участие с докладами зарубежные разработчики стандартов, такие как ASME, NACE, DIN, IEC, ONORM, представители российских органов по стандартизации, специалисты по авторскому праву, представители ТК и другие. В этом году примут участие и новые представители: Японская организация по стандартизации и NACE International (Ассоциация инженеров-коррозионистов). Новый формат мероприятия позволяет присоединиться к числу участников гораздо большему количеству заинтересованных лиц, т. к. подключиться можно со своего рабочего места или даже из дома. Нет необходимости затрачивать финансы на билеты и командировочные расходы. Желающие принять участие в семинаре могут посмотреть детальную информацию и зарегистрироваться на сайте НОРМДОКС.

Также по всем вопросам можно обратиться по следующим телефонам: