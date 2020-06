Обновлен каталог 2020 года шаровых кранов ALSO универсальной серии

В разделе «Продукция» сайта Завода ALSO доступен для скачивания обновленный каталог шаровых кранов ALSO универсальной серии для надземной и подземной установки. Здесь вы также найдете и запорно-регулирующие шаровые краны ALSO, самые популярные модели с указанием доступных к приобретению диаметров. В каталоге 2020 года:

· обновлены некоторые значения габаритно-присоединительных размеров;

· добавлены КШ с условным диаметром 10 мм;

· представлена новинка, которая стала доступна для массовых заказов — штуцерные шаровые краны ALSO;

· для вашего удобства приведены присоединительные размеры под привода, представлен подбор электроприводов и другая информация, добавленная по просьбам наших дилеров и клиентов.

Как и прежде, всегда готовы услышать о ваших потребностях в нестандартных решениях, отзывы и предложения. Обновленный дизайн каталога позволит легко сориентироваться в возможных вариантах исполнения кранов по типу присоединения, проходу, стали корпуса и строительной длине.

Челябинскиц Завод ALSO, 5 июня