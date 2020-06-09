Сибирский Машиностроитель и Мехатроника – Томск представили высокоточные электроприводы для регулирующей арматуры отрасли нефтепереработки и шиберных задвижек для ПАО ГАЗПРОМ

В отрасли нефтепереработки появились задачи, когда нужно с очень высокой точностью производить в резервуарах смешение различных продуктов или обеспечивать постоянный уровень продукта в резервуаре. Арматура для этих целей разработана и выпускается серийно, но в качестве электроприводов используются только зарубежные образцы с высокой ценой. Для решения этой задачи ООО НПО «Сибирский Машиностроитель» и ООО «Мехатроника – Томск» разработали, испытали и поставили на серийное производство малогабаритный высокоточный взрывозащищенный электропривод мод. «ГУСАР» для регулирующей арматуры.

В частности, речь идет о трех модификациях этого электропривода: многооборотный, неполноповоротный и прямоходный.

Изделие обладает такими преимуществами, как:

• высокая точность позиционирования выходного звена (±2° для неполноповоротного и многооборотного электропривода и ± 0,05 мм для прямоходного электропривода);

• обеспечение программируемой работы при кратковременных перегрузках в 4 раза выше номинала без ухудшения характеристик;

• автоматический останов при превышении максимального усилия на выходном звене

• малые габариты и вес (264 х 184 х 334 мм, 17 кг.);

• высокая надежность за счет применения в силовой части волнового редуктора с промежуточными телами качения и синхронного электродвигателя на постоянных магнитах;

• высокий уровень взрывозащиты 1ExdIICT4Gb первого уровня, обеспечивающий безопасность в среде ацетилена и водорода;

• наличие системы самодиагностики;

• автоматическая защита от аварийных ситуаций и многое другое.

Электропривод мод. «ГУСАР» полностью отвечает критериям стандарта СТО «Газпром» 2-4.1-212-2008 и будет поставляться на его предприятия.

Источник: PRIVOD NEWS Facebook, 5 июня