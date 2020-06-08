Газпром закупит крупнейшую партию труб большого диаметра на 100 млрд рублей - 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 годах. Предельная цена контракта - 98,402 млрд рублей.

ООО "Газпром инвест" объявило конкурс на закупку 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году. Предельная цена контракта - 98,402 млрд рублей. Итоги конкурса планируется подвести 16 июня 2020 года. Отмечается, что закупка одним лотом такой крупной партии труб большого диаметра - уникальный случай в истории Газпрома. Трубы большого диаметра планируется складировать на базах ООО "Газпром инвест" в Ухте (Республика Коми), Бугуруслане (Оренбургская область), Рыздвяном (Ставропольский край) и Романово (Калининградская область). ООО "Газпром комплектация", которое осуществляло закупки до ООО "Газпром инвест", заключало крупные контракты на поставку труб большого диаметра с АО "Загорский трубный завод" (500 тыс. тонн на 41 млрд рублей) и ТМК (255 тыс. тонн на 21 млрд рублей). ООО «Газпром инвест» — единый заказчик для реализации крупнейших системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. Сегодня компания обеспечивает развитие Единой системы газоснабжения и, как следствие, социально-экономической сферы практически на всей Европейской части России от Балтийского до Черного морей.

Штаб-квартира компании расположена в Санкт-Петербурге. Региональные управления ООО «Газпром инвест» работают в Вологде, Калининграде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Торжке и Ухте.

Генеральный директор ООО «Газпром инвест» Тюрин Вячеслав Александрович

Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и комплектации Быстров Алексей Викторович

Заместитель генерального директора по договорной работе Гафурова Анна Тагировна

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Шадривов Константин Владимирович

Главный бухгалтер Рачински Мария Владимировна

Заместитель начальника Отдела по подготовке и проведению конкурентных закупок Стежко Валерия Александровна

Почтовый адрес ООО «Газпром инвест»: 196210 Санкт-Петербург, улица Стартовая, д. 6, лит. Д

Телефон: +7 812 455-17-00;

Факс: +7 812 455-17-41

Модернизация российского ТЭК, 7 июня