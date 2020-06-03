Арматурная Компания «МВиФ» выполнила отгрузку газификаторов для временного коронавирусного госпиталя в Парке Патриот

ООО «Мониторинг Вентиль и Фитинг» продолжает пополнять список отгруженного кислородного оборудования. Так 25 мая два холодных криогенных газификатора 1000 и 3000 л оправились в парк Патриот, во временный госпиталь для больных коронавирусом. Совместно с газовым интегратором Gas Solutions были выполнены все этапы работ, начиная со сборки и заканчивая монтажом и заправкой кислородом. Это не первый случай сотрудничества компаний, Gas Solutions и ООО «МВиФ» - давние партнёры. Газификаторы – ключевое звено в больничной кислородной сети. За счёт продукционного испарителя и испарителя набора давления газ выдаётся со стабильным избыточным давлением и достаточным расходом. Они полностью энергонезависимы и не имеют подвижных частей, как следствие, в отличие от кислородных концентраторов, не требуют дорогостоящего сервисного обслуживания, надёжны и недороги в эксплуатации. За два месяца пандемии COVID-19 компания МВиФ поставила кислородное оборудование во множество медицинских учреждений, в том числе: Клинику в Коммунарке (г. Москва), Городскую клиническую больницу № 52 (г.

Москва), ГБУЗ МО Балашихинский родильный дом, Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации (Одинцовский район), Тульскую детскую больницу, Щекинскую районную больницу (г. Щекино), Алексинскую районную больницу № 1 им. профессора В.Ф. Снегирева (г. Тула), ТОКПБ № 1 им. Н.П. Каменева (г. Тула), Ефремовскую районную больницу им. А.И.Козлова (г. Ефремов), Клиническую больницу имени С.М. Миротворцева (г. Саратов).

Компания МВиФ, 2 июня