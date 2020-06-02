Председатель правительства России Михаил Мишустин добавил средства массовой информации в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. По ОКВЭД журнал ТПА вошел в этот перечень.

Включение СМИ в список пострадавших от пандемии отраслей означает полугодовой мораторий на платежи по аренде и полугодовую отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС. Кроме того, в меры поддержки пострадавших отраслей включены беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудников и неотложные нужды, льготные кредиты под 2% на любые цели, а также мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок. Ранее с предложением признать региональные средства массовой информации отраслью, пострадавшей от пандемии коронавируса, выступил президент Татарстана Рустам Минниханов, рассказала глава его пресс-службы Лилия Галимова. Минниханов направил соответствующее письмо в адрес и.о. председателя правительства - первого вице-премьера Андрея Белоусова. Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей, - заявила Галимова.

ИСТОЧНИК KP.RU

