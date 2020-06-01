Возврат работников в офисы в СПб. «Газпром нефть» поэтапно возвращает сотрудников с дистанционного режима работы в офисы. Ключевым условием для выхода сотрудника на рабочее место является отрицательный результат тестирования на COVID-19

Завершение периода временной дистанционной работы на предприятиях Газпром нефти будет поэтапным. На 1м этапе до конца июня 2020 г. в офисы вернутся около 50% персонала с учетом особенностей обстановки в регионах и специфики деятельности подразделений. Сотрудники, находящиеся в зоне риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами, останутся на дистанционном режиме труда до нормализации эпидемиологической ситуации. Проход в офисы и на предприятия будет осуществляться по цифровым пропускам, синхронизированным с корпоративной системой контроля здоровья персонала. Программа блокирует доступ на объекты работников с признаками заболевания или при отсутствии у них отрицательного теста на COVID-19. Для профилактики распространения вируса предусмотрено регулярное тестирование для всех сотрудников каждые 7-14 дней. В офисах компании обеспечена противовирусная инфраструктура: системы дистанционной термометрии на входе, бактерицидные рециркуляторы и антисептики в рабочих помещениях. Офисные пространства организованы с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 м. Сотрудникам ежедневно выдаются защитные маски и перчатки. В течение дня проводится контроль температуры персонала, дезинфекция помещений и контактных поверхностей. Для разграничения потоков сотрудников в утренние и вечерние часы вводится распределенный график начала и окончания рабочего дня. Газпром нефть является промышленной компанией, основная часть производств которой являются непрерывными. Поэтому предприятия компании не прекращали свою деятельность и в период нерабочих дней. Высокий уровень цифровизации и операционной эффективности позволили компании создать систему барьеров на пути распространения COVID-19 среди персонала и пройти 1й этап пандемии без потерь производительности. Начиная с 19 марта 2020 г. около 30% персонала группы и 70% административных сотрудников были переведены на дистанционный режим работы. Это потребовало значительного увеличения мощности цифровой инфраструктуры. Количество выходящих на постоянное рабочее место определяется с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, на основании производственной необходимости, возможности соблюдения ограничений в рабочем процессе и обеспечения контрольных критериев. Газпром нефть постаралась детально проработать все аспекты, необходимые для безопасного выхода людей, - от графика тестирования на COVID-19 и протоколов работы в офисах в новых реалиях до памяток, вебинаров и психологической поддержки всех, кто возвращается в офисы.

Санкт-Петербург, 29 мая - ИА Neftegaz.RU