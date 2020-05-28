В начале 2020 года компания Honeywell вывела на рынок России и стран СНГ новую серию двух-, трех- и пятивентильных блоков SmartLine® для подключения датчиков давления и перепада давления к технологическим линиям. Вентильные блоки SmartLine предназначены для применения во всех отраслях промышленности, где необходимо измерение давления, и могут быть применены в проектах производителями комплексного оборудования, ЕРС подрядчиками и системными интеграторами, работающими на рынке автоматизации. Вентильные блоки SmartLine отвечают современным требованиям, помогают решить широкий круг задач при монтаже, настройке и эксплуатации датчиков давления и являются конкурентоспособными по сравнению с изделиями других производителей.

Варианты поставки вентильных блоков: · Комплектно с датчиками давления SmartLine;

· Совместно с датчиками с проверкой герметичности собранной конструкции на заводе изготовителе;

· Как отдельные изделия, т.к. они совместимы с датчиками давления различных производителей.

Основные технические характеристики :

· Максимальное рабочее давление до 413 Бар и максимальная температура до 215°С (спец. исполнение до 415°С);

· Имеются опции поставки с дополнительными сертификатами:

o сертификат NACE;

o сертификат гидравлических испытаний;

o сертификат на материалы;

o сертификат очистки для работы в кислородосодержащих средах.

· Имеются опции изготовления из различных материалов:

o нерж. cталь 316L;

o Hastelloy® C-276;

o Inconel 625;

o Monel 400.

· Опционально могут комплектоваться различными типами монтажных комплектов, кронштейнов, адаптеров и ЗИП.

Имеются все необходимые разрешительные документы для применения вентильных блоков SmartLine в различных отраслях промышленности. Дополнительно, имеется возможность самостоятельного подбора вентильных блоков посредством онлайн конфигуратора: https://config.honeywellsmartline.com/ Возможность дополнить датчики давления и перепада давления SmartLine одноименными вентильными блоками производства компании Honeywell позволяет упростить процесс комплектной закупки, монтажа и эксплуатации приборов SmartLine для предприятий.

НПФ РАСКО, 26 мая