ТПА - Энциклопедия. Арматура манифольда (фонтанная арматура)

Манифольд представляет собой приемно-распределительный коллектор с разветвлениями и используется для сбора пластовой продукции из скважин и распределения реагентов. Подводный кустовой манифольд, предназначен для выполнения следующих функций:

· сбора пластовой продукции из двух морских скважин в единый коллектор с последующей транспортировкой потока к магистральным трубопроводам;

· распределения ингибиторов гидратообразования, коррозии и других реагентов;

· распределения гидравлической энергии на арматуру манифольда и фонтанную арматуру;

· изолирования коллектора от любой скважины, без остановки добычи.

Системы подводной добычи (СПД) углеводородов, в первую очередь, кустовой манифольд будут использоваться в системе подводного обустройства Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав опытного образца манифольда и донной опорной плиты с интегрированной защитой:

· манифольд с интегрированной защитой;

· донная опорная плита с четырех-свайным фундаментом.

Донное основание и защитная конструкция выполнены из углеродистой стали класса прочности S355. Трубопроводы и арматура манифольда выполнены из ферритно-аустенитной (дуплексной) нержавеющей стали.

Технические характеристики:

а) манифольд с интегрированной защитой:

· габариты – 28,3 х 12,5 х 7,2 м;

· масса – 96 т;

· количество обслуживаемых скважин – 2 ед.;

· диаметр трубопровода продукции скважин – Ду 200 (8 дюймов);

· диаметр сборного трубопровода – Ду 400 (16 дюймов);

· диаметр трубопровода моноэтиленгликоля – Ду 50 (2 дюйма) и Ду 76 (3 дюйма);

· рабочее давление в трубах большого диаметра – 34,5 МПа;

· рабочее давление в системе гидравлики – 69,0 МПа;

· класс герметичности арматуры манифольда по ГОСТ Р 54808-2011 - «А»;

· климатическое исполнение арматуры по ГОСТ 15150-69 - «М»;

· средний срок службы арматуры манифольда (полный) - не менее 30 лет;

· назначенный ресурс арматуры манифольда – не менее 1200 циклов.

б) донная опорная плита:

· габариты – 12,8 х 13,3 х 20,7 м;

· масса - 156 т;

· количество вакуумных свай фундамента – 4 ед.;

· габариты свай – диаметр 5,0 м, высота 9,0 м.

в) манифольд в целом:

· габариты – 28,3 х 13,3 х 20,7 м;

· масса 252 т;

· рабочий температурный диапазон: от минус 18 до +121 ˚С;

· расчетный срок эксплуатации - 30 лет;

· размещение оборудования – подводное;

· расчетная глубина 500 м.

Сайт АО СПМБМ Малахит, апрель 2020