22 мая 2020 года Арматурный завод «Алсо» (Челябинск) получил благодарность от ООО «Этри» за ускоренную поставку стальных шаровых кранов ALSO для строительства инфекционного центра в Башкортостане

Временный клинико-диагностический инфекционный центр в индустриальном парке «Зубово» в Уфимском районе проектировался в экстренном режиме и возводится в очень сжатые сроки. Планируется запустить его уже в начале июня. Инфекционный центр будет представлять собой современный одноэтажный комплекс, два инфекционных отделения оснастят боксами с выходом на улицу или в коридор с двумя шлюзами и санитарными узлами, а все помещения — автономной вентиляцией с системой очистки воздуха и централизованной системой подачи воздуха.

Трубопроводная арматура – стальные шаровые краны для инфекционного центра были оперативно произведены на заводе «Алсо» в г. Челябинске и в необходимые сроки поставлены на новый социально-значимый объект.

Сайт ООО АЛСО, 25 мая