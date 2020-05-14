Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов - самое востребованное оборудование в условиях падения спроса на нефть

Резкое падение спроса на нефть вызвало интерес во всем мире к резервуарам для хранения углеводородного сырья. Эксплуатация резервуаров требует соблюдения ряда требований. Их набор определяют особенности использования группы резервуаров и назначение – условия, которые тара для нефти и нефтепродуктов должна последним обеспечить. Это необходимо как для обеспечения безопасности на предприятии, так и для создания других важных для работы обстоятельств. Основной риск при работе с нефтью и нефтепродуктами – утечка или разгерметизация. Чтобы избежать проблем, работы по предупреждению начинаются еще на этапе производства резервуарного оборудования. К работе с крупной группой резервуаров для хранения нефти большого объема может привлекаться только эксперт высшей квалификацией. Она определяет и максимальные требования к точности расчетов, и особый подход по проектированию резервуарной группы, и ответственность производителя за результат.

Резервуары, в зависимости от назначения и степени автоматизации, с учётом хранимых жидких сред оснащаются:

приёмо-раздаточными устройствами с местным или дистанционным управлением;

дыхательной аппаратурой;

приборами контроля и автоматической сигнализацией приборами местного или дистанционного измерения уровня и температуры хранимых жидкостей (уровнемеры, манометры для контроля давления в газовой среде);

автоматической сигнализацией верхнего и нижнего предельных уровней (сигнализаторы уровня);

устройствами отбора проб или средней пробы (сниженные пробоотборники ПСР);

устройствами для удаления подтоварной воды;

устройствами для подогрева высоковязких и застывающих нефти и нефтепродуктов;

устройствами для предотвращения накопления отложений в резервуаре;

устройствами для зачистки; световыми и монтажными люками, люками-лазами и патрубками для установки оборудования; устройствами и средствами обнаружения (пожарными извещателями) и тушения пожаров;

устройствами молниезащиты, заземления и защиты от статического электричества;

предохранительными клапанами.

Канал ТЭК-ТВ, 11 мая