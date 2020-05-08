КАПСУЛУ С ПОСЛАНИЕМ ПОТОМКАМ, ЗАЛОЖЕННУЮ НА ТЕРРИТОРИИ «СТАРОРУСПРИБОРА» 50 ЛЕТ НАЗАД, ВСКРОЮТ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В 1970 году 22 апреля в День 100-летия В.И.Ленина на территории завода «Старорусприбор», входящего в состав МК «Сплав», была заложена капсула с посланием потомкам. Вскрыть ее предполагалось в этот же день, ровно через 50 лет — 22 апреля 2020 года. Как отметил генеральный директор завода «Старорусприбор» Алексей Пономарев, что содержится в письме полувековой давности, интересует и ветеранов завода, и нынешний коллектив предприятия: «Из-за ограничительных мероприятий мы перенесли дату вскрытия капсулы. Послание мы прочитаем после завершения режима самоизоляции». В Администрации региона к грядущему событию отнеслись с особым вниманием, отметив значимость мероприятия и необходимость вскрытия капсулы с посланием потомкам в торжественной обстановке. Глава Старорусского района Александр Розбаум на своей странице в соцсети обратился к жителям с просьбой: "Возможно, у кого-то сохранились фотографии, сделанные в момент закладки капсулы. Также хотелось бы услышать воспоминания свидетелей этого исторического события. Пожалуйста, расскажите об этом”. ПАО «Завод «Старорусприбор» — старейшее предприятие в составе Машиностроительной Корпорации «Сплав», в области приборостроения завод работает с 1958 года. Сегодня предприятие осуществляет полный цикл производства и продажу оборудования для АЭС, промышленных газовых горелок, котельного оборудования, приборов учета.

Сайт МК Сплав, 28 апреля