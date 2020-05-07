С 2 МАЯ НОВАЯ ВОЛНА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ? Арматура, насосы, компрессоры, а также все импортное оборудование для нефтегаза включая танкеры для перевозки нефти, вертолеты и плавучие морские платформы теперь не могут приобретаться через госзакупки

Постановление №617 от 30 апреля 2020 г. премьер-министра России М. Мишустина опубликовано на сайте кабмина 1 мая. Нынешним постановлением правительство поддерживает отечественных производителей гигантской номенклатуры промышленной продукции и товаров народного потребления. Но большая часть продукции для нефтегаза страны по госзакупкам теперь должна заказываться на предприятиях России. В перечень промышленных

товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, попали: Суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства для перевозки пассажиров; паромы всех типов; Танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов, сжиженного газа; Вертолеты, компрессоры, трубопроводная арматура, резервуары и многое другое. Реально емкая номенклатура продукции. Таким образом, при госзакупках вошедших в перечень товаров будут отклонять все заявки из иностранных государств, если подано не менее 2х предложений на поставку товаров из стран ЕАЭС. Но это постановление - не сегодняшнего дня. Технологический цикл от закупки до получения - несколько лет.

Источник : Neftegaz.RU, 2 МАЯ (в сокращении)