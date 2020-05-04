С марта 2020 года в городе Новосибирске действует обособленное подразделение ООО «ПРИВОДЫ АУМА». В зону ответственности входят Новосибирская, Томская, Кемеровская, Омская области, Алтайский край и Республика Алтай

По вопросам поставок оборудования и сервисной поддержки в данных регионах можно обращаться напрямую в ОП Новосибирск.

Телефон: +7 (383) 343-09-43. Запросы можно также отправлять на электронную почту: Novosibirsk@auma.ru.

Руководитель ОП Новосибирск – Сластенина Галина, телефон: +7 (961) 871-51-35.

ООО «ПРИВОДЫ АУМА», официальный представитель AUMA Riester GmbH & Co.KG (Германия), мирового лидера в разработке и производстве электроприводов для автоматизации запорной и запорно-регулирующей арматуры. С 2001 г. ООО «ПРИВОДЫ АУМА» работает с Российскими проектными организациями, производителями ТПА, конечными пользователями и поставляет на рынок России, стран СНГ весь ассортимент электроприводов, блоков управления электроприводами и редукторов АУМА, а также обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание всего оборудования АУМА на территории своей ответственности. Производственная площадка, обеспечивающая мелкоузловую сборку электроприводов в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях по Российским техническим условиям, располагается в г. Химки Московской области. Компания также оказывает техническую и консультационную поддержку предприятий, эксплуатирующих оборудование АУМА. Официальный сайт компании www.auma.ru.

Источник : Neftegaz.RU