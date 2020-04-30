Компания БРОЕН не может остановить собственное производство на столь продолжительный период в связи с тем, что пострадают инфраструктурные и критически значимые объекты здравоохранения, ЖКХ и газоснабжения.

Размещение новых заказов клиентов и отслеживание готовности существующих происходит в обычном режиме, через Личный Кабинет, личного менеджера по продажам или с помощью сотрудников отдела по работе с клиентами. Мы предпринимаем все доступные меры по предотвращению распространения COVID-19 в России и заражения наших сотрудников и клиентов: на производственно-складском комплексе в Коломне исполняются все предписания и требования Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, проводится ежедневная дезинфекция и уборка помещений, работники обеспечены всем необходимым для контроля состояния здоровья, а сотрудники, которые не участвуют непосредственно в производственном процессе, переведены на удаленный режим работы из дома.

Сайт БРОЕН, 6 апреля