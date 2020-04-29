МАРТ. ДО ПАНДЕМИИ ЕЩЕ МЕСЯЦ. «МОЭК» опубликовал ТОП-100 управляющих компаний — должников за тепло в ЖКХ

ПАО «МОЭК» опубликовало обновленный Антирейтинг управляющих компаний в сфере ЖКХ, долги которых за поставленную тепловую энергию на фоне снижения текущих платежей представляют угрозу для стабильного теплоснабжения потребителей. По состоянию на 1 марта 2020 года общий размер задолженности указанных в перечне организаций (ТОП-100) увеличился по сравнению с началом года на более чем 100 млн рублей и превысил 8,6 млрд рублей. Лидерами «Антирейтинга должников» по-прежнему остаются ООО УК «Дом-Мастер»* (ранее в управлении находилось свыше 360 многоквартирных домов в ЦАО Москвы), ООО «УК ЮНИ-ДОМ» (в управлении 269 МКД в ВАО Москвы) и ООО «ПИК-Комфорт» (464 домов в различных округах Москвы). Общая сумма задолженности только этих трех компаний перед ПАО «МОЭК» составляет порядка 2,6 млрд рублей. В число наиболее крупных должников входит еще ряд управляющих компаний, имеющих задолженность перед «МОЭК» за поставленное тепло и горячую воду в размере более 100 млн рублей каждая. В их числе АО «УК „Городская", ООО „УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ", АО „ВК Комфорт", ООО УК „ДЭЗ Богородское", ООО „Монолит" и др. «Большие задолженности за поставленную ранее тепловую энергию накладываются на текущее ухудшение платежной дисциплины в связи с коронавирусом. Мы видим, что недобросовестные управляющие компании пользуются ситуацией и накапливают долги, что накануне ремонтного периода несет угрозу надежной работе системы теплоснабжения», — отметил директор Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК» Александр Запруднов. Антирейтинг размещен на портале «МОЭК Онлайн» https://online.moek.ru/antirejting-dolzhnikov * В настоящее время УК «Дом-Мастер» практически полностью прекратила деятельность по эксплуатации многоквартирных домов в ЦАО.

Сайт ПАО МЭК, 15 апреля