Компания Profactor Armaturen GmbH (Профактор Арматурен Гмбх) планирует присоединиться к числу европейских производителей, которые вступили в борьбу с пандемией COVID-19, частично переориентировав свою профессиональную деятельность

PROFACTOR готов расширить свою социальную ответственность и подключиться к выпуску необходимых средств защиты от COVID-19. В настоящее время руководство компании проводит переговоры с Федеральным министерством здравоохранения (ФМЗ) Германии и Федеральным управлением по лекарственным средствам и медицинским технологиям для определения и согласования возможных мер и способов посильной поддержки. В частности, на предприятии есть условия для создания небольшой производственной линии по изготовлению высококачественных масок для лица как одноразового типа, так и многоразовые.

Аналогичное перепрофилирование деятельности, например, произвела крупнейшая немецкая компания Viessmann Group – один из ведущих в мире производителей систем отопления, охлаждения и промышленных установок. В техническом учебном центре Viessmann Group в Аллендорфе (Эдер) стажеры компании, по собственной инициативе, запустили небольшое производство масок для лица. Предварительно от ФМЗ Германии были получены все разрешительные документы.

Готовые маски Viessmann Group уже переданы в администрацию округа Вальдек-Франкенберг (Waldeck-Frankenberg) — район входит в землю Гессен. В перспективе немецкая компания планирует увеличить производство масок до 10 000 штук в неделю.

После согласования всех вопросов и получения соответствующего разрешения от ФМЗ Германии, компания Profactor Armaturen GmbH сможет присоединиться к выпуску масок, необходимых для защиты от пандемии.

Обо всех новшествах компания будет сообщать дополнительно.

Оставайтесь с PROFACTOR, он не подведет!

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH