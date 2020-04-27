Компания АДЛ обеспечила новый инфекционный центр в Новой Москве оборудованием (клапаны Гранлок, дисковые затворы Гранвэл, шаровые краны Бивал КШГ)

20 апреля в 2020 году в районе деревни Голохвастово поселения Вороновское Новой Москвы состоялось открытие одной из первых инфекционных больниц, которые строятся с использованием быстровозводимых конструкций. Всего за месяц строители соорудили большой медицинский центр для предотвращения распространения COVID-19. Общая площадь центра составила 80000 квадратных метров. Больницы такого типа смогут принимать до 800–900 пациентов единовременно. На данный момент это одна из крупнейших современных инфекционных клиник в нашей стране. В ней созданы все условия для раздельного пребывания пациентов, качественной диагностики и профессионального лечения.

Построенный за месяц центр вошел в состав городской клинической больницы № 68 имени В. П. Демихова.

В рамках такого масштабного проекта возвели порядка 50 одноэтажных строений и 14 общежитий высотой в 2–3 этажа. Для обеспечения работы комплекса проложено свыше 80 км инженерных сетей, привлечено большое количество организаций. Одной из организаций стала компания АДЛ, которая в рамках строительства котельной нового больничного комплекса поставила большое количество оборудования: клапаны Гранлок, дисковые затворы Гранвэл, шаровые краны Бивал КШГ разных диаметров, а также сетчатые фильтры IS40 и IS16. Благодаря точным срокам поставок надежного оборудования медицинский центр по борьбе с коронавирусной инфекцией смог начать неотложную работу. Всё необходимое инженерное оборудование было оперативно произведено на заводе АДЛ в п. Радужный Коломенского района Московской области и в необходимые сроки поставлено на новый социально-значимый объект.

Источник: https://www.c-o-k.ru/, 24 апреля