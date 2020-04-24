Объявлена субсидия московским фирмам - субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с продвижением товаров за потери средств, связанных с участием в одном или нескольких конгрессно-выставочных мероприятий

Компенсации подлежат следующие затраты:

· связанные с участием в одном или нескольких конгрессно-выставочных мероприятиях, включая затраты на оплату регистрационного взноса, застройку и оборудование стенда, монтажно-демонтажные услуги, услуги по организации подключений к инженерным сетям выставочного комплекса, а также аренду выставочной площади;

· связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и услуг на торговых площадках по продажам товаров, работ и услуг в сети Интернет;

· связанные с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Максимальный размер субсидии не может превышать 50 % от общего объема документально подтвержденных затрат субъекта МСП, а также:

· 350 тыс. рублей - на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проведенных на территории Российской Федерации, прошедших не ранее 1 января 2019 года;

· 700 тыс. рублей - на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, проведенных за пределами территории Российской Федерации, прошедших не ранее 1 января 2019 года;

· 700 тыс. рублей - на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках, сервисах по доставке продуктов питания, размещенных не ранее 1 января 2020 года.

Условия получения субсидии:

· Участие субъекта МСП в конгрессно-выставочных мероприятиях, и(или) продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках, сервисах по доставке продуктов питания в сети Интернет, включенных в перечень, утвержденный Департаментом, либо соответствующих установленным Департаментом критериям.

· Регистрация субъекта МСП в качестве налогоплательщика на территории города Москвы.

· Регистрация субъекта МСП в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки на предоставление субсидии.

· Соответствие субъекта МСП требованиям, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

· Участие субъекта МСП в соответствующих конгрессно-выставочных мероприятиях, прошедших не ранее 1 января 2019 года и(или) продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках, сервисах по доставке продуктов питания в сети Интернет, размещенных не ранее 1 января 2020 года.

· Отсутствие у субъекта МСП действующего договора о предоставлении средств из бюджета города Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия, на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на предоставление субсидии.

· Отсутствие проведения в отношении субъекта МСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на предоставление субсидии.

· Отсутствие нарушений субъектом МСП обязательств, предусмотренных договорами о предоставлении субсидий из бюджета города Москвы, в течение последних трех лет, предшествующих дню подачи заявки на предоставление субсидии (в случае заключения субъектом МСП указанных договоров).

· Субъект МСП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.

· Осуществление субъектом МСП на территории города Москвы основного вида экономической деятельности, не относящегося к торговой, агентской и посреднической деятельности.

ИА Neftegaz.RU, 23 апреля