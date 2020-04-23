Вводится новый режим работы московской компании НПФ «РАСКО» и порядок отгрузки продукции до 1 мая 2020 г

Согласно Указу Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ (в редакции от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ (п.4)) на период до 01 мая 2020 г. ООО «НПФ «РАСКО» временно приостановило посещение гражданами / потребителями / заказчиками своих помещений, ограничив отгрузки продукции потребителям непосредственно со склада компании. В указанный период отгрузки по заказам потребителей производятся в полном объеме через Транспортные компании, при предварительном оформлении отгрузочных документов. Отправка по Москве может быть осуществлена через ТК «СДЭК».

Офис нашей компании переведен на режим удаленной работы, все сотрудники имеют доступ к своим компьютерам, корпоративным телефонным номерам и электронной почте. Приём и обработка заявок производятся в полном объеме, специалисты предприятия постоянно находятся на связи и оперативно реагируют на все поступающие запросы. Обратиться в ООО «НПФ «РАСКО» можно любым удобным для Вас способом: через наш сайт https://packo.ru, по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры. Для того, чтобы направить или обсудить новый заказ достаточно оставить заявку, (указав необходимые технические параметры и реквизиты Вашей компании), на нашем сайте packo.ru или направить на адрес: info@packo.ru.

Связаться непосредственно с необходимым Вам специалистом Вы можете, ознакомившись с информацией в разделе нашего сайта "Контакты/Сотрудники": https://packo.ru/kontakty/sotrudniki

Сайт НПФ Раско, 22 апреля