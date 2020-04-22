Перечень системообразующих организаций осуществляющих деятельность в отраслях экономики, реализация государственной политики в отношении которых осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

1 Группа компаний Ланит
2 ООО "Яндекс"
3 ООО "Мэйл.ру"
4 ЗАО "Софтлайн Интернейшнл"
5 АО "Ай-Теко"
6 ПАО "ИБС ИТ УСЛУГИ"
7 ЗАО "Крок Инкорпорейтед"
8 АО "Лаборатория Касперского"
9 ООО "1С"
10 АО "ПФ "СКБ Контур"
11 АО "Нэксайн"
12 АО "Айсиэл-КПО ВС"
13 ЗАО "Центр Финансовых Технологий"
14 АО НИП "Информзащита"
15 АО "УК Диасофт"
16 ОАО "Инфотекс"
17 АО "Корпорация Галактика"
18 ООО"Организационно-технологические решения 2000"
19 АО "Позитив Текнолоджиз"
20 АО "Барс Груп"
21 АО "НПО РусБИТех"
22 ООО "РАМБЛЕР&КО МЕДИА"
23 ООО "КРИПТО-ПРО"
24 ООО "БИАЙЭЙ-ТЕХНОЛОДЖИЗ"
25 ООО "Программный Продукт"
26 ООО "Корус Консалтинг СНГ"
27 Акционерное общество "Первая образцовая типография"
28 Открытое акционерное общество "Издательство "Высшая школа"
29 Общество с ограниченной ответственностью "Издательско-полиграфический комплекс Парето-принт"
30 Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня"
31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"
32 Публичное акционерное общество "РБК" (АО "СОТОЛ ПРОЕКТ")
33 Общество с ограниченной ответственностью "Европейская медиа группа"
34 Группа компаний KRUTOY MEDIA
35 Закрытое акционерное общество "Русская медиагруппа"
36 Закрытое акционерное общество "Мультимедиа-холдинг"
37 Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
38 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания"
39 Федеральное государственное унитарное предприятие "Телевизионный технический центр "Останкино"
40 Акционерное общество "Первый канал"
41 Акционерное общество «Телекомпания НТВ»
42 Акционерное общество "Национальная Медиа Группа"
43 Закрытое акционерное общество МТРК "Мир"
44 Открытое акционерное общество "ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"
45 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Медиа Холдинг"
46 Акционерное общество «Карусель»
47 Акционерное общество «ТВ Центр»
48 Группа компаний «ОКНО-ТВ»
49 Акционерное общество «Газпром-Медиа Холдинг»
50 Акционерное общество "Издательство "Просвещение"
51 Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Эксмо"
52 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Редакция "Российской газеты"
53 Акционерное общество "Издательский дом "Комсомольская правда"
54 Закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец"
55 Акционерное общество "Аргументы и Факты"
56 Акционерное общество "Коммерсантъ"
57 Группа компаний Russ Outdoor
58 Общество с ограниченной ответственностью "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС"
59 Акционерное общество "Национальная книжная сеть"
60 Публичное акционерное общество «Ростелеком»
61 Акционерное общество "Почта России"
62 Общество с ограниченной ответственностью "Т2 мобайл"
63 Публичное акционерное общество "Мегафон"
64 Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь»
65 Публичное акционерное общество «Таттелеком»
66 Акционерное общество «Газпром космические системы»
67 Открытое акционерное общество «Костромская городская телефонная сеть»
68 Акционерное общество «Тывасвязьинформ»
69 Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть"
70 Акционерное общество «Электросвязь» в Чеченской Республике
71 Общество с ограниченной ответственностью «Миранда-медиа»
72 Акционерное общество «Компания ТрансТелеКом»
73 Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
74 Общество с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»
75 Государсвтвенное унитарное предприятие «БайконурСвязьИнформ»
76 Некоммерческое акционерное общество «Вайнах телеком»
77 Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации"
78 Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»
79 Акционерное общество "Медиаскоп"
Сайт Минкомсвязи РФ, 21 апреля