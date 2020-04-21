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Самоизоляция. Вебинары, cеминары и конференции по инженерной сантехнике, арматуре и оборудованию с 21 апреля и далее

21 апреля, 2020 8

21.04.2020 Вебинар: Оборудование для обвязки котельных Meibes

21.04.2020 Шкафы управления LC231/LC241

21.04.2020 Kermi: радиаторы и внутрипольные конвекторы. Преимущества и условия эксплуатации.

21.04.2020 Применение настенных котлов DUO Tec MP в индивидуальных и коммерческих котельных. Возможности котлов, настройки каскадов, удаленное управление

21.04.2020 Обзор настенных конденсационных котлов

21.04.2020 Системы управления EMS

21.04.2020 Обзор, техническое описание и подбор установок Hydro Multi-E для хозяйственно-питьевых нужд

21.04.2020 Gekon. Внутрипольные конвекторы: ассортимент, особенности конструкции, способы управления вентиляторами

22.04.2020 Uponor. Система интеллектуального автоматического управления напольным и радиаторным отоплением Smatrix Pulse

22.04.2020 Обзор интернет-ресурсов BAXI. Очевидные и не очевидные возможности технического справочника

22.04.2020 Особенности проектирования котельных с применением котлов HORTEK серии HL

22.04.2020 Продукция марки LD. Обзор стальных шаровых кранов.

23.04.2020 Качественный и надежный монтаж трубопроводов по технологии пресс-фитинга с использованием гидравлического инструмента Rothenberger

23.04.2020 Большие и маленькие хитрости оборудования BAXI. «Лайфхаки» от Валуйских Сергея

23.04.2020 Настенный конденсационный котел GB162

23.04.2020 Ремонт колонок

23.04.2020 Lamborghini. Горелки: модельный ряд, особенности конструкции, правильный подбор и пусконаладка. Часть III - горелка LMB G

24.04.2020 Вебинар: Оборудования для обвязки котельных Meibes от 280 до 2.800 кВт

24.04.2020 Независимые от давления регулирующие клапаны BELIMO

24.04.2020 Вебинар: Настенные котлы NAVIEN Deluxe S/C/E, пульт NR-40D, Deluxe ONE

24.04.2020 Особенности настроек и эксплуатации газовых проточных водонагревателей (колонок) BAXI

24.04.2020 Стальные плоские фланцы LD. ГОСТ и отклонение от ГОСТ.

24.04.2020 Обзор параметров сервисного меню котла Bosch GAZ6000

24.04.2020 Ремонт U072/GAZ6000

24.04.2020 FAR. Автоматика для систем отопления и водоснабжения

24.04.2020 Настенные котлы HORTEK HR. Бытовая серия

Источник: журнал СОК, 20 апреля


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