ЗАВОД ЭНЕРГОТЕХНОМАШ (УЛАН-УДЭ). 16 апреля. Приказы о профилактических мерах и недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)

В рамках профилактических мер и недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции организованы и осуществлены следующие мероприятия:

Приказ №47 от 20.03.2020г. О введении режима повышенной готовности

Приказ №52 от 06.04.2020г. О дополнительных мерах по защите населения от ЧС

Приказ №53 от 07.04.2020г. О профилактике и предупреждения распространения короновируса

Приказ №54 от 16.04.2020г. О доп.мерах по профилактике и распространению короновируса среди работников

Сайт АО ЭНЕРГОТЕХНОМАШ, 16 апреля