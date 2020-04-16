РАБОТА В КРИЗИС. В условиях противостояния коронавирусу PROFACTOR решил произвести качественные изменения

Компания Profactor Armaturen GmbH (Профактор Арматурен Гмбх), как и многие другие европейские производители, пытается адаптироваться к непростой экономической ситуации, сложившейся во всем мире в связи со вспышкой коронавируса (Covid-19), названной Всемирной организацией здравоохранения Пандемией XXI века. Этот недуг стал причиной глобальных преобразований, он ударил по здоровью многих граждан, негативно отразился на их благосостоянии, карьере, трудовой деятельности, доходах, привычном образе жизни и уверенности в завтрашнем дне. Причем, никто не осмеливается сделать утешающий прогноз и предположить, когда общество вернется в прежнее привычное состояние. Однако излишне драматизировать нынешнюю ситуацию тоже не стоит, ведь мир сталкивался с трудностями гораздо более серьезными, чем Covid-19. Рано или поздно пандемия пойдет на убыль, ученые разработаю антивирусную вакцину и коронавирус отступит. Какие же уроки мы извлечем, пережив пандемию? Неужели мир не изменится и всё вернется на круги своя?

Что касается компании Profactor Armaturen GmbH, то качественные изменения в ней происходят уже сейчас. Производство инженерной сантехники не остается в стороне от противодействия Covid-19, этот вирус внес существенные коррективы в деятельность предприятия и его планы. Уже созданы предпосылки для технического усовершенствования нескольких групп товаров, особое внимание будет уделено способности материалов сопротивляться инфекционной среде и подавлять её, чтобы повысить уровень безопасности изделий в ходе их эксплуатации в разных условиях. Этот же принцип будет включен в разработку новых товаров ТМ PROFACTOR. В тоже время, на предприятии рассматриваются новые образцы упаковочных материалов для некоторых видов продукции ТМ PROFACTOR. Специалисты компании прекрасно поминают, что от качества упаковки, её безопасности и прочности, зависит герметичность и целостность товаров, находящихся в процесс транспортировки или на складе. Если упаковка надежно защищает продукцию и обеспечивает ее герметичность, то никакие внешние воздействия – сырость, высокая влажность, плесень, патогенные грибки и инфекционная среда не смогут оказать негативное воздействие и повредить качественно упакованные изделия.

Пандемия Covid-19 вынудила правительства многих стран мира перекрыть государственные границы, из-за этого логистическая система и транспортировка грузов дала сбой. Доставить товар из Европы в Россию стало непростым делом, как изменится эта ситуация в будущем – неизвестно. В этой связи, компания Profactor Armaturen GmbH разрабатывает новые условия и возможности доставки своим клиентам и партнерам товаров ТМ PROFACTOR.

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH, 15 апреля