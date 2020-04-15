Из-за того что большая часть сотрудников Группы ЧТПЗ и ГК «Римера» переведена на дистанционную работу создан информационный ресурс для всех дивизионов компании на базе внутрикорпоративного портала трубно-магистрального дивизиона

Для создания обновленного ресурса основной внутрикорпоративный портал компании объединили с отдельным порталом нефтесервисного дивизиона Группы ЧТПЗ — Группы компаний «Римера». На новом объединенном портале сотрудникам всех дивизионов Группы ЧТПЗ доступны необходимые для работы документы и сервисы, единая база контактов коллег и актуальные новости компании. Обновленный ресурс позволит более эффективно выстраивать кросс-функциональное взаимодействие между дивизионами Группы ЧТПЗ, оптимизировать рабочий процесс и сократить издержки.

К порталу имеют доступ все сотрудники компании — авторизоваться можно по электронной почте или SMS. Контент портала адаптивный, поэтому удобно отображается на компьютерах, планшетах и мобильных устройствах. Ресурс планируется развивать в концепции «Digital work place», что подразумевает объединение в едином пространстве корпоративного портала, внутренних социальных сетей, образовательной базы и IT-сервисов компании.

— Создание единых интранет-ресурсов и IT-сервисов для всех дивизионов Группы ЧТПЗ — важнейший этап клиентоцентричной трансформации компании на базе цифровых технологий, — отмечает директор по информационным технологиям Группы ЧТПЗ Рустам Абдрахманов. — Отмечу, что в рамках реализации мер по профилактике распространения коронавируса большая часть офисных сотрудников Группы ЧТПЗ и ГК «Римера» переведена на дистанционную работу, поэтому единая внутрикорпоративная платформа станет для них особенно полезным инструментом для успешного выполнения рабочих задач.

Ранее в рамках трансформации каналов коммуникации Группа ЧТПЗ перевела внутрикорпоративные рассылки на единую систему e-mail маркетинга, запустила собственную медиаплатформу с уникальным контентом «Трубник Online», обновленный корпоративный сайт и цифровой сервис «Личный кабинет» для студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».

Сайт Группы ЧТПЗ, 14 апреля