Специалисты УЗТПА изготовили первую партию полнопроходных шаровых кранов для горячего и холодного водоснабжения AQUARIUS DN 1400

Генеральный директор ООО «УЗТПА» Дмитрий Жиравов отметил, что на российском арматуростроении сейчас лежит большая ответственность: «Производство отечественной крупногабаритной трубопроводной арматуры это важный этап для обеспечения автономности российского сегмента рынка жилищно-коммунального хозяйства. Собственное производство кранов большого диаметра позволяет отрасли меньше зависеть от зарубежных аналогов, изменения курсов валют и нестабильности внешних цепочек поставок». Уникальный для российской промышленности проект изготовления AQUARIUS 1400 интересен не только этапами создания трубопроводной арматуры большого диаметра, но и условиями в которых пришлось заканчивать производство шаровых кранов. На УЗТПА были своевременно приняты меры по обеспечению безопасности персонала, это позволило соблюсти сроки изготовления даже во время распространения COVID-19. Многоступенчатая система контроля качества УЗТПА, выбор материалов и поставщиков сырья, команда профессионалов, которая работает на производстве, и испытание каждой единицы продукции, обеспечивают качество, которое выбирают партнеры Угрешского завода.

Клиенты УЗТПА получают техническую поддержку от высококвалифицированного инженерного персонала предприятия и заводскую гарантию на продукцию до 10 лет. В производстве шаровых кранов на Угрешском заводе используют тщательно подобранные материалы и технические решения. Уплотнительные кольца седлового уплотнения и шпиндельного узла изготавливают из фторсилоксанового эластомера, конструкция шпиндельного узла обеспечивает статическое уплотнение, витые цилиндрические пружины имеют защитное антикоррозионное покрытие, а шпиндель шарового крана обладает антивыбросной конструкцией.

Арматура имеет термостойкую окраску. В конструкции крана применяется динамическое уплотнение, которое позволяет компенсировать воздействие тепловых расширений, а ремонтнопригодность шпиндельного узла дает возможность производить замену сальниковых уплотнений шпинделя шарового крана, установленного на трубопроводе - без сброса давления рабочей среды из трубопровода. Первая партия AQUARIUS DN 1400 успешно прошла испытания и отправлена клиентам в Санкт-Петербург. Шаровые краны предназначены для работы с холодной и горячей водой и будут установлены в тепловых сетях северной столицы.

Сайт ООО УЗТПА, 13 апреля