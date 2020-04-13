О мерах, принимаемых руководством экспертных компаний НТП Трубопровод и АО «ИПН» в условиях пандемии вируса COVID-19. Предприятия переведены на режим работы «из дома».

· Принимаются меры по минимизации любых физических пересылок между нами и контрагентами

· Разработана система удаленного предоставления лицензий к приобретаемому программному обеспечению

Компании продолжают работу и прилагают все усилия для выполнения своих обязательств перед клиентами и партнерами. В период введенных в связи с пандемией ограничений все услуги и документация будут предоставляться клиентам и партнерам в электронном виде и будут продублированы физическими поставками после снятия ограничений. Компании, приобретающие программное обеспечение ООО «НТП Трубопровод», могут до получения ключа аппаратной защиты, получить удаленный доступ к ключу аппаратной защиты, установленному на нашем сервере. При этом в порядке компенсации за неудобство, пользователи, приобретающее новые локальные лицензии, получат на время до получения своего физического ключа защиты, удаленный доступ ко всем модулям приобретенной программы, независимо от приобретенной конфигурации. Пользователи, приобретающих новые сетевые лицензии, получат удаленный индивидуальный доступ к сетевому ключу, записанному специально для них. Если Вам срочно необходима именно физическая поставка, мы постараемся осуществить ее по мере возможности, но не в ущерб здоровью и безопасности Ваших и наших сотрудников.

Сайт ООО «НТП Трубопровод», 8 апреля