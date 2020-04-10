НТА Пром начала проводить бесплатные видеоконсультации по проблемам подбора, монтажа и эксплуатации арматуры и оборудования в режиме онлайн

Столкнулись с проблемой выбора оборудования для трубной обвязки, подключения или выбора средства измерения, например, расходомера, манометра или термометра? Мы подберем оптимальное решение, расскажем о тонкостях монтажа и эксплуатации в режиме реального времени! В течение одного рабочего дня мы изучим ваш вопрос и проведем бесплатную видеоконсультацию, на которой детально рассмотрим задачу и предложим подходящее решение! Вы сможете показать чертежи, опросные листы и другую информации во время онлайн-встречи без отправки нам.

Обратите внимание:

· консультация проводится бесплатно в удобное для Вас время;

· не обязательно быть нашим активным клиентом, чтобы получить консультацию;

· для проведения видеовстречи не нужно устанавливать никакие специальные программы и оборудование

Сайт НТА-Пром, 9 апреля