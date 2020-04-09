Цитата: "Нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное сообщение в регионах. Нужно создавать условия, чтобы организации и бизнес возвращались в нормальный график работы, при этом не грузить их дополнительными согласованиями"

Владимир Путин потребовал не закрывать грузовое транспортное сообщение между регионами. По его словам, это может привести к разрушительным последствиям. В ходе видеоконференции с губернаторами, он призвал смягчить удар для бизнеса из-за коронавируса, поскольку потери будут очень серьезными. Как считает Путин, нужно создавать условия, чтобы организации и бизнес возвращались в нормальный график работы, при этом не грузить их дополнительными согласованиями. Президент поручил Минфину дать возможность регионам гибко поступать с выделяемыми средствами на борьбу с вирусом, но при этом спрашивать с них будут строго.

Российское правительство будет помогать компаниям, которые сохраняют рабочие места, — предупредил сегодня президент Владимир Путин. По его словам, сейчас предпринимателям приходится непросто не только у нас в стране, но и во всем мире. Он подчеркнул, что недопустимо закрывать грузовое и пассажирское сообщение между регионами, поскольку это негативно скажется на экономике. Путин поручил правительству и Центробанку в течение пяти дней разработать программу дополнительной поддержки компаний. Для малого и среднего бизнеса президент предложил реструктурировать задолженность и погашать ее по частям.

Вступительное слово В.В. Путина перед совещанием с губернаторами, 8 апреля