Петра Погорска совладелец и исполнительный директор арматурной компании ABO Valve s.r.o. (Чехия) завоевала престижный титул “Предприниматель 2019 года” и является первой женщиной-победительницей за 14 лет конкурса

Объявление результатов регионального тура состоялось в четверг 13 февраля 2019 года Президентом Оломоуцкого края Ладиславом Оклешеком и заместителем губернатора Павел Шолтис. Победитель получает приз и чек на сумму 100 000 крон.

Независимое жюри под председательством Радки Прокоповой, совладельца Alca plast и обладателя титула "Предприниматель года 2018”, особенно высоко оценило настойчивость и смелость, с которыми Петра погрузилась в расширение делового партнерства на разных континентах, а также приверженность семейному делу и уважение к отцу, который является основателем компании. Завоеванный титул в престижном конкурсе - большой успех в бизнесе и награда за все усилия.

«Так как мы семейный бизнес, эта награда достается всем нам. Я также хотела бы призвать предпринимателей, присутствующих здесь, не бояться выходить на зарубежные рынки и расширять свою бизнес-идею. Я думаю, одна из важных вещей, которая ведет к успеху это быть целеустремленным и иметь смелость реализовать свои идеи», - сказала Петра Погорска после того, как были объявлены результаты.

Это не первый успех лидеров АВО Valve в этом конкурсе. В 2006 году первый предприниматель года в Оломоуцком крае был награжден отцом Петры, основателем SIWATEC Group, Ing. Мирославом Штудентом.

Конкурс EY «Предприниматель года» — это престижный международный конкурс для предпринимателей. Цель состоит в том, чтобы показать публике отличные примеры личного бизнеса, которые могут служить образцом для подражания для начинающих предпринимателей. Он был основан в Соединенных Штатах Америки в 1986 году, консалтинговой компанией Ernst& Young. Победитель определяется независимым жюри, состоящим преимущественно из предыдущих победителей конкурса. В настоящее конкурс проводится в почти 60 странах на шести материках.

Письмо в редакцию ТПА, 6 апреля