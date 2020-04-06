Пресс-релиз. О работе редакции журнала ТПА в Нерабочие дни.

С огромный трудом удалось запустить производство в типографии и найти бумагу по оптимальной цене (есть реальный дефицит бумаги для печати). Рассылка тиража - после 10 апреля. Оформление отгрузочных документов (ТН, Акт, Счет-фактура) будет проводится после окончания ограничений сразу для 2 выпусков №2 и №3 во втором квартале (июнь). Не верьте обращениям и письмам неадекватных "СМИ", что они выходят в прежнем формате и в ранее установленные сроки. Все издательства и типографии не работают и в списки работающих попасть не могут без громадных усилий и специальных мер. Редакция ТПА прошла через это и знаем чего это реально стоит... Почти все СМИ кроме ТПА были заточены под выставки, которых уже нет и рассылка тиража теперь возможна только Почтой России и только тем, кто попал в списки работающих промышленных предприятий в каждом регионе. Рассылка ТПА потребителям арматуры будет проводится по новым адаптированных базам почтовым адресов и только тем, кто есть в этих обновляемых списках. Начинаем работу над новым июньским номером. Готовы ответить на все дополнительные вопросы. Готовы сотрудничать. Спасибо Вам.

Главный редактор Дмитрий Грак,