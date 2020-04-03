Перенос выставки в Уфе "Газ.Нефть.Технологии" на сентябрь 2020 года

Башкирская выставочная компания внимательно следит за текущими событиями и придерживается требований, содержащихся в распоряжениях Правительства Российской Федерации, рекомендациях региональных властей, инструкциях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В условиях сложившейся ситуации в мире с вирусом 2019 – nCoV информируем Вас о том, что организационным комитетом Российского нефтегазохимического форума и XXVIII Международной специализированной выставки «Газ.Нефть.Технологии» принято решение о переносе сроков проведения мероприятия на более поздний период – с 15 по 18 сентября 2020 года.



Пресс-релиз БВК, 3 апреля

